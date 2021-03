Roma-Napoli 0-2 all’intervallo | doppio Mertens | su punizione e di testa

(Di domenica 21 marzo 2021) Ilè in vantaggio a2-0. A decidere la sfida diretta il belga Dries. L’attaccante ha realizzato prima con un grande calcio dial 27?, poi ha raddoppiato al 34? con un colpo di. Un ottimo, contro unaapparsa in difficoltà. Al momento i partenopei sarebbero al quinto posto solitario a 53 punti, a -2 dalla coppia Atalanta e Juve che è a 55. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #RomaNapoli ?? - ZZiliani : Vale poco dirlo perchè FJGC e giustizia sportiva sono quel che sono. Ma se è vero che #Lazio (caso #tamponi) e… - RafAuriemma : Doppietta di #Mertens su assist di #Politano a completamento di una azione da manuale. Il #Napoli sta dominando sulla #Roma #RomaNapoli - Claudio69_ : Roma a -10 comprensivo dello scontro diretto, il Napoli vuole giocarsela - Bertolca10 : Con questa vittoria il Napoli allunga a +3 sulla Roma e accorcia la zona 3/4° posto, considerando che con la Juve h… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Napoli

Edin Dzeko ha lasciato il campo duranteper infortunio: problema al flessore della coscia destra. Le sue ...Ilrealizza il secondo gol con tre passaggi. 29' - Incertezza difensiva della: Koulibaly in area, viene anticipato da Cristante proprio al momento del tiro 27' -in vantaggio: ...Prestazione non particolarmente convincente di Pedro, ala della Roma di Paulo Fonseca: le ultime dallo Stadio Olimpico ...Scintille in campo durante Roma-Napoli tra Victor Osimhen e Gianluca Mancini per un contatto tra i due giocatori ...