Paratici | “Abbiamo dato tante gioie ai tifosi | questa è una brutta gara La nostra linea per il futuro non cambia”

(Di domenica 21 marzo 2021) Intervenuto dopo la clamorosa sconfitta casalinga contro il Benevento, il direttore sportivo della Juventus, Fabioha parlato ai microfoni di Sky per analizzare la partita e soprattutto ildel club: “Non è stata una partita imprevista, la mia presenza qui è per sottore il fatto che in questi anniaima oggi diamo un’amarezza.giocato una. Il campionato va avanti, dobbiamo mettere giù la testa, capire gli errori e migliorare.giocatori di livello abituati alla pressione. E’ stata una, per tanti motivi. Dobbiamo solo abbassare la testa e migliorare. Si può star qui tre giorni cercando ...

Un risultato che potrebbe cambiare il futuro, non sembra d'accordoche aggiunge: "una programmazione, non è una partita che sposta le nostre idee. Andiamo avanti per la nostra strada,......Fabioper commentare la situazione attuale dei bianconeri Le parole di Fabioa 'Sky' dopo Juventus - Benevento: 'E' stata una sconfitta imprevista. In questi annidato ...(ANSA) – ROMA, 21 MAR – “Pirlo? abbiamo una programmazione. Non è una partita che sposta le nostre idee. Abbiamo intrapreso una linea la scorsa estate e abbiamo portato avanti la strada. Riguarda anch ...Il ds bianconero: "Non è una partita che sposta le nostre idee, andiamo avanti per la nostra strada. Anche per l'allenatore? Certamente, questa linea continua".