Milan, tre punti pesantissimi. Diaz e Calhanoglu ribaltano la Viola: 3-2 (Di domenica 21 marzo 2021) Grandi emozioni al “Franchi” e preziosa vittoria del Milan che approfitta dello stop della Juve per guadagnare tre punti pesanti che consentono di attestarsi a quota 59, a “meno 6” dall’Inter che deve recuperare la gara contro il Sassuolo. Il Milan è andato subito in vantaggio con Ibrahimovic (9’), ha incassato il pari da Pulgar (17’) con una magistrale punizione, i Viola hanno sfiorato il sorpasso con un colpo di tacco di Pezzella respinto dal palo ma hanno rischiato quando Ibrahimovic ha colpito la traversa nel finale del primo tempo. Da segnalare anche l’infortunio a Dragowski sostituito da Terracciano prima dell’intervallo. Nella ripresa la Fiorentina ha ribaltato al 6’ con Ribery liberato da Vlahovic per una conclusione imprendibile. Ma la reazione del Milan è stata veemente: prima il pareggio di ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Grandi emozioni al “Franchi” e preziosa vittoria delche approfitta dello stop della Juve per guadagnare trepesanti che consentono di attestarsi a quota 59, a “meno 6” dall’Inter che deve recuperare la gara contro il Sassuolo. Ilè andato subito in vantaggio con Ibrahimovic (9’), ha incassato il pari da Pulgar (17’) con una magistrale punizione, ihanno sfiorato il sorpasso con un colpo di tacco di Pezzella respinto dal palo ma hanno rischiato quando Ibrahimovic ha colpito la traversa nel finale del primo tempo. Da segnalare anche l’infortunio a Dragowski sostituito da Terracciano prima dell’intervallo. Nella ripresa la Fiorentina ha ribaltato al 6’ con Ribery liberato da Vlahovic per una conclusione imprendibile. Ma la reazione delè stata veemente: prima il pareggio di ...

