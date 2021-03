LIVE Sci alpino, Gigante donne Lenzerheide in DIRETTA: Bassino in lotta per la vittoria! Seconda manche alle 12 (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI Lenzerheide alle 10.30 E 13.45 11.50: Oltre a Bassino ci sono altre due azzurre qualificate per la Seconda manche. Brignone che ha chiuso al settimo posto a 1?39 da Shiffrin e Curtoni che ha chiuso a 2?11 dalla testa al 12mo posto 11.46: Non ci sono Coppe in palio. Si gareggia solo per la gloria e tre atlete hanno scavato un solco su tutte le altre. Tra queste c’è l’azzurra Marta Bassino che è Seconda a pari merito con la sorprendente slovena Hrovat e a un decimo dalla capolista, la statunitense Shiffrin 11.43: Questa la classifica parziale al termine della prima manche: 1 SHIFFRIN Mikaela USA 1:11.08 2 HROVAT ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI10.30 E 13.45 11.50: Oltre aci sono altre due azzurre qualificate per la. Brignone che ha chiuso al settimo posto a 1?39 da Shiffrin e Curtoni che ha chiuso a 2?11 dalla testa al 12mo posto 11.46: Non ci sono Coppe in palio. Si gareggia solo per la gloria e tre atlete hanno scavato un solco su tutte le altre. Tra queste c’è l’azzurra Martache èa pari merito con la sorprendente slovena Hrovat e a un decimo dalla capolista, la statunitense Shiffrin 11.43: Questa la classifica parziale al termine della prima: 1 SHIFFRIN Mikaela USA 1:11.08 2 HROVAT ...

