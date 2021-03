LIVE Olimpia Milano-Cantù, Serie A basket in DIRETTA: un derby lombardo molto sentito (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Cantù, match valido per la ventitreesima giornata della Serie A di basket 2020-2021. Al Forum di Assago va in scena un derby lombardo carico di fascino e tradizione. Dopo la sconfitta interna patita contro il Barcellona in Eurolega, gli uomini di Ettore Messina tornano di scena nella massima competizione domestica, dove comandando la classifica forti dei loro 34 punti e di una qualità e di una profondità di rosa “esagerata”. Attenzione però, perchè l’avversario odierno delle “Scarpette Rosse” sarà Cantù, in una sfida che non ha bisogno di presentazioni e che vivrà il suo 172esimo ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladi, match valido per la ventitreesima giornata dellaA di2020-2021. Al Forum di Assago va in scena uncarico di fascino e tradizione. Dopo la sconfitta interna patita contro il Barcellona in Eurolega, gli uomini di Ettore Messina tornano di scena nella massima competizione domestica, dove comandando la classifica forti dei loro 34 punti e di una qualità e di una profondità di rosa “esagerata”. Attenzione però, perchè l’avversario odierno delle “Scarpette Rosse” sarà, in una sfida che non ha bisogno di presentazioni e che vivrà il suo 172esimo ...

Advertising

mazzola_simone : RT @backdoor_pod: Così è come l'avete vissuta voi???? Live chat: post Olimpia Milano-Barcellona, parola agli utenti - backdoor_pod : Così è come l'avete vissuta voi???? Live chat: post Olimpia Milano-Barcellona, parola agli utenti - infoitsport : LIVE EL - Al Forum per Olimpia Milano vs Barcelona: diretta 1° quarto 5' - infoitsport : LIVE EL - Al Forum per Olimpia Milano vs Barcelona: diretta 1° quarto 5' - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Barcellona 28-39, Eurolega basket in DIRETTA: allungo degli spagnoli nel finale di 2°quarto -