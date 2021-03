Live Non è la d’Urso ancora in onda, sarà l’ultima puntata? (Di domenica 21 marzo 2021) Live Non è la d’Urso chiude. Questo è l’annuncio che qualche settimana fa ha fatto discutere dividendo il pubblico tra chi gongolava per la dipartita del programma di Barbara d’Urso e chi, invece, si disperava pensando ad una domenica sera senza la conduttrice, ma quando chiude davvero Live Non è la d’Urso? Alcuni si aspettavano che fosse già la scorsa l’ultima puntata del programma ma, salvo cambiamenti, non sarà così nemmeno questa sera. Sembra che Live Non è la d’Urso saluterà il suo pubblico con la puntata di domenica 28 marzo con un mese di anticipo (e anche oltre) sulla tabella di marcia prevista. La conduttrice ci ha tenuto a precisare che i suoi ascolti sono sempre altissimi e che i suoi ... Leggi su optimagazine (Di domenica 21 marzo 2021)Non è lachiude. Questo è l’annuncio che qualche settimana fa ha fatto discutere dividendo il pubblico tra chi gongolava per la dipartita del programma di Barbarae chi, invece, si disperava pensando ad una domenica sera senza la conduttrice, ma quando chiude davveroNon è la? Alcuni si aspettavano che fosse già la scorsadel programma ma, salvo cambiamenti, noncosì nemmeno questa sera. Sembra cheNon è lasaluterà il suo pubblico con ladi domenica 28 marzo con un mese di anticipo (e anche oltre) sulla tabella di marcia prevista. La conduttrice ci ha tenuto a precisare che i suoi ascolti sono sempre altissimi e che i suoi ...

