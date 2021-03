Johnny Depp attende l’appello: processo influenzato da bugie (Di domenica 21 marzo 2021) Sapevamo che, nel bene e nel male, la causa Depp-Heard ci avrebbe acompagnato per molto tempo, e ogni giorno la loro storia si arricchisce di colpi di scena. Quali novità ci sono nella causa Depp-Heard? Continua lo scontro fra Johnny Depp e Amber Heard dopo la lunga battaglia legale che ha visto gli ex coniugi scontrarsi senza esclusione di colpi. Questa volta a fare la prima mossa è stato il divo di Hollywood che tramite i suoi legali ha deciso di riprendere in mano la causa di diffamazione intentata (e persa) contro il Sun. Cosa dichiarano i legali di Depp? Secondo i documenti depositati dall’attore, Amber Heard avrebbe influenzato l’esito del processo con alcune dichiarazioni. L’attrice infatti aveva dichiarato pubblicamente che avrebbe devoluto in ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 21 marzo 2021) Sapevamo che, nel bene e nel male, la causa-Heard ci avrebbe acompagnato per molto tempo, e ogni giorno la loro storia si arricchisce di colpi di scena. Quali novità ci sono nella causa-Heard? Continua lo scontro frae Amber Heard dopo la lunga battaglia legale che ha visto gli ex coniugi scontrarsi senza esclusione di colpi. Questa volta a fare la prima mossa è stato il divo di Hollywood che tramite i suoi legali ha deciso di riprendere in mano la causa di diffamazione intentata (e persa) contro il Sun. Cosa dichiarano i legali di? Secondo i documenti depositati dall’attore, Amber Heard avrebbel’esito delcon alcune dichiarazioni. L’attrice infatti aveva dichiarato pubblicamente che avrebbe devoluto in ...

