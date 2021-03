Interessante l’aggiornamento WhatsApp Web per device disconnessi

Leggi su optimagazine

(Di domenica 21 marzo 2021) Abbiamo conferme importanti sul fatto che in questo periodo siano in corso i lavori per assicurare a tutti un importante aggiornamento diWeb. Come se non bastasse il ventaglio di novità che vi abbiamo illustrato nelle scorse settimane con questo particolare servizio, a proposito delle videochiamate, oggi 21 marzo arriva una buona notizia per chi si ritrova a chattare tramite PC, anche quando lo smartphone in nostro possesso per mille motivi si trova disconnesso. Nuovo aggiornamento diWeb per gli smartphone che si disconnettono Troppo spesso, infatti, capita che unsi disconnetta da rete mobile o WiFi, finendo in una sorta di timeout indesiderato. Solo sbloccandolo, arriveranno in successione le varie notifiche. Per farvela breve, vi ritroverete di conseguenza con ...