Gianni Morandi in ospedale: le condizioni del cantante (Di domenica 21 marzo 2021) Gianni Morandi recentemente ha postato sul suo profilo Instagram un video per mostrare le sue condizioni di salute dopo le gravi ustioni riportate alle mani. Come sottofondo il cantante ha deciso d'inserire la canzone di Jovanotti "Ragazzo fortunato". Gianni Morandi recentemente è stato ricoverato in ospedale a causa delle gravi ustioni che ha riportato dopo la sua caduta. Il cantante mentre stava bruciando alcune sterpaglie nella sua casa

