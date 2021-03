Fonseca: «Non abbiamo la mentalità per lottare contro questo tipo di squadre» (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo la sconfitta contro il Napoli all’Olimpico, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico della Roma, Paulo Fonseca. Una Roma largamente insufficiente. Primo tempo shock, squadra sbagliata dal primo minuto. Qual è la spiegazione? «Magari non abbiamo la mentalità per lottare contro questo tipo di squadre. Nel primo tempo una squadra senza coraggio, nel secondo totalmente diversa. Non è che non può fare. Quando abbiamo voluto avere iniziativa è stata una partita totalmente diversa». La responsabilità di chi è? «Di tutti. Siamo tutti responsabili, quando abbiamo paura di giocare è difficile. Non si può entrare nel primo tempo con questa mentalità». Un ridimensionamento ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo la sconfittail Napoli all’Olimpico, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico della Roma, Paulo. Una Roma largamente insufficiente. Primo tempo shock, squadra sbagliata dal primo minuto. Qual è la spiegazione? «Magari nonlaperdi. Nel primo tempo una squadra senza coraggio, nel secondo totalmente diversa. Non è che non può fare. Quandovoluto avere iniziativa è stata una partita totalmente diversa». La responsabilità di chi è? «Di tutti. Siamo tutti responsabili, quandopaura di giocare è difficile. Non si può entrare nel primo tempo con questa». Un ridimensionamento ...

