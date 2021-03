Dl sostegno, la Cgia denuncia: “I soldi arriveranno con tre mesi e mezzo di ritardo” (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar – Il Dl sostegno? Insufficiente, per di più in tremendo ritardo. E’ sulla base di queste motivazioni che la Cgia di Mestre boccia (a metà) il primo decreto del nuovo governo in aiuto delle attività produttive. denunciando il “passo di lumaca” con cui le somme giungeranno a destinazione. Le risorse messe a disposizione dal Dl sostegno arriveranno infatti a imprese e lavoratori autonomi subito dopo Pasqua. “In buona sostanza – spiega l’associazione – saranno accreditati sul conto corrente delle attività interessate almeno 3 mesi e mezzo dopo dalle chiusure imposte nel dicembre scorso dall’allora governo Conte”. E’ vero che nel frattempo c’è stato un cambio di esecutivo, con tutta la relativa estensione delle tempistiche. Se però, dopo un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar – Il Dl? Insufficiente, per di più in tremendo. E’ sulla base di queste motivazioni che ladi Mestre boccia (a metà) il primo decreto del nuovo governo in aiuto delle attività produttive.ndo il “passo di lumaca” con cui le somme giungeranno a destinazione. Le risorse messe a disposizione dal Dlinfatti a imprese e lavoratori autonomi subito dopo Pasqua. “In buona sostanza – spiega l’associazione – saranno accreditati sul conto corrente delle attività interessate almeno 3dopo dalle chiusure imposte nel dicembre scorso dall’allora governo Conte”. E’ vero che nel frattempo c’è stato un cambio di esecutivo, con tutta la relativa estensione delle tempistiche. Se però, dopo un ...

