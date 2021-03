Di Maio a Tripoli: “In questo momento l’Italia è il primo interlocutore” (Di domenica 21 marzo 2021) Missione di Luigi Di Maio a Tripoli: “Lavoreremo per nuove opportunità di imprese”. Tripoli (LIBIA) – Missione di Luigi Di Maio a Tripoli. Nella giornata di domenica 21 marzo 2021 il ministro degli Esteri è andato in Libia per incontrare il governo di unità nazionale. “Un anno fa – ha scritto sui social subito l’incontro, riportato da RaiNews – sarebbe stato impossibile immaginare un esecutivo di unità nazionale in Libia. Oggi sta accadendo e l’Italia, avendo sostenuto il percorso Onu, può essere protagonista. Italia e Libia sono accomunate da importanti interessi geo-strategici: oltre ai flussi migratori, ho ribadito che noi è fondamentale continuare a rilanciare la cooperazione economica tra le nostre imprese“. “Lavoreremo per nuove opportunità per le nostre imprese” Di ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 marzo 2021) Missione di Luigi Di: “Lavoreremo per nuove opportunità di imprese”.(LIBIA) – Missione di Luigi Di. Nella giornata di domenica 21 marzo 2021 il ministro degli Esteri è andato in Libia per incontrare il governo di unità nazionale. “Un anno fa – ha scritto sui social subito l’incontro, riportato da RaiNews – sarebbe stato impossibile immaginare un esecutivo di unità nazionale in Libia. Oggi sta accadendo e, avendo sostenuto il percorso Onu, può essere protagonista. Italia e Libia sono accomunate da importanti interessi geo-strategici: oltre ai flussi migratori, ho ribadito che noi è fondamentale continuare a rilanciare la cooperazione economica tra le nostre imprese“. “Lavoreremo per nuove opportunità per le nostre imprese” Di ...

Advertising

UnioneSarda : Di Maio in visita in #Libia - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Libia, blitz di Di Maio a Tripoli: primo ministro Ue a incontrare il nuovo p… - euronewsit : Libia, blitz di Di Maio a Tripoli: primo ministro Ue a incontrare il nuovo premier - Anto_7744 : RT @angelo_fornaro: Gigino in libia non x parlare dei diritti umani vista la situazione disumana degl'immigrati_ mah , di affari tanto che… - GulfB2B : Italian minister meets Libya’s new Tripoli government Cairo Nato Europe Luigi Di Maio Tripoli -