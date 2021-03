C’è un popolo che attende di essere rappresentato: basta con le alchimie di Palazzo (di L. Zacchetti) (Di domenica 21 marzo 2021) Lorenzo Zacchetti risponde su TPI all’appello sul futuro della sinistra “La forza della Ragione e il coraggio della politica” Leggi qui, lanciato da Nadia Urbinati, Stefano Bonaga e Pietro Ignazi. Per lasciare la tua firma, aderire all’iniziativa e condividere il tuo pensiero scrivi a discutiamo@tpi.it Discutiamo: il futuro della sinistra Leggi tutti gli interventi L’intervento di Lorenzo Zacchetti L’interessante appello ospitato da TPI si apre parlando di “convulsioni” del PD. Questo mi evoca una metafora che trovo particolarmente calzante: chi nuota in acque alte e si fa prendere dal panico inizia ad agitarsi in modo convulso e a ogni movimento finisce più a fondo; chi invece riesce a mantenersi calmo e fermo, rimane a galla. Fuor d’acqua e di metafora, la Legge di Archimede non si applica. Il radicamento al quale aggrapparsi nei momenti difficili ... Leggi su tpi (Di domenica 21 marzo 2021) Lorenzorisponde su TPI all’appello sul futuro della sinistra “La forza della Ragione e il coraggio della politica” Leggi qui, lanciato da Nadia Urbinati, Stefano Bonaga e Pietro Ignazi. Per lasciare la tua firma, aderire all’iniziativa e condividere il tuo pensiero scrivi a discutiamo@tpi.it Discutiamo: il futuro della sinistra Leggi tutti gli interventi L’intervento di LorenzoL’interessante appello ospitato da TPI si apre parlando di “convulsioni” del PD. Questo mi evoca una metafora che trovo particolarmente calzante: chi nuota in acque alte e si fa prendere dal panico inizia ad agitarsi in modo convulso e a ogni movimento finisce più a fondo; chi invece riesce a mantenersi calmo e fermo, rimane a galla. Fuor d’acqua e di metafora, la Legge di Archimede non si applica. Il radicamento al quale aggrapparsi nei momenti difficili ...

Advertising

Massimi47715989 : DA PROSTITUTA E' RIUSAPUTO CHE FI HA SEMPRE INTRALLAZZATO CON LA SINSITRA V !!! ATTENZIONE PERO IL P… - Massimi47715989 : VOI IL POPOLO NE E' SCHIAVO DEL FISCO STROZZINO DI UNO STATO CHE NON C'E' RAGAZI NON C'E' !!! NO… - captain94933183 : Una gestione politica da somari da decenni e culture sbagliate i quali non fanno crescere un popolo, ancor oggi gir… - soteros1 : RT @tiber_h: L'emergenza ha una durata quantificabile, non si puo dopo un anno parlare ancora di una emergenza e governare con questa emerg… - Llukas79 : RT @DSant65: In #Russia non c’è #Covid - a Mosca 80 mila persone si ritrovano in uno stadio senza mascherina per ascoltare #Putin.Non c’è s… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è popolo Ricciardi e gli scugnizzi abbandonati dal fascismo: da Di Giacomo a Viviani, storie vere di Napoli Identità Insorgenti