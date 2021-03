Basta Bogdan alla Salernitana | Castori piega il Brescia ed è terzo

(Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – All’”Arechi” lasupera di misura ile torna al successo tra le mura amiche. Al 2? ci provano i granata con una conclusione debole di Casasola che non impensierisce Joronen. Al 22? occasione per i granata: cross di Tutino e girata di Gondo che termina alta sopra la traversa. Al 24? vantaggio della: angolo di Anderson e colpo di testa vincente di. Al 39? ci provano gli ospiti con una conclusione di Jagiello che termina a lato. Il primo tempo si chiude con i granata avanti nel punteggio. Al 22? della ripresa ci provano i granata con una conclusione di Tutino che termina alta sopra la traversa. Al 33? occasione per i granata: cross di Casasola e tocco di Djuric, para Joronen. Al 46?pericolosa: cross di Cicerelli e ...

