Xbox Game Pass benzina per i first-party Xbox. Sea of Thieves e Forza Horizon 4 raddoppiano i giocatori (Di sabato 20 marzo 2021) Xbox Game Pass viene costantemente sommerso di lodi ogni volta che viene tirato in ballo ed è impossibile dargli torto: si tratta di un'ottima offerta per i videogiocatori, i quali possono contare su una vasta libreria di titoli ad un piccolo costo mensile ed è una grande vetrina per gli sviluppatori. Inoltre, considerando che i giochi first-party di Microsoft sono accessibili su Game Pass fin dal day one, come si fa a dirgli di no? Certo, tanta generosità lascia spazio anche a dei dubbi: i titoli first-party presenti su Game Pass come se la cavano sul lungo periodo? L'essere disponibili in un servizio in abbonamento li ha resi più popolari, oppure ne ha diluito le ... Leggi su eurogamer (Di sabato 20 marzo 2021)viene costantemente sommerso di lodi ogni volta che viene tirato in ballo ed è impossibile dargli torto: si tratta di un'ottima offerta per i video, i quali possono contare su una vasta libreria di titoli ad un piccolo costo mensile ed è una grande vetrina per gli sviluppatori. Inoltre, considerando che i giochidi Microsoft sono accessibili sufin dal day one, come si fa a dirgli di no? Certo, tanta generosità lascia spazio anche a dei dubbi: i titolipresenti sucome se la cavano sul lungo periodo? L'essere disponibili in un servizio in abbonamento li ha resi più popolari, oppure ne ha diluito le ...

Advertising

ShelvisArt : @UbisoftBrasil Ubisoft vai entrar no game pass do Xbox? - misteruplay2016 : Xbox Game Pass, utenza raddoppiata in un anno per Sea of Thieves e Forza Horizon 4 - infoitscienza : Xbox Game Pass guida la crescita dei giochi first party di Microsoft - infoitscienza : Xbox Game Pass, marzo 2021: la terza mandata di giochi gratis per gli abbonati - Eurogamer_it : #XboxGamePass, utenza raddoppiata in un anno per #SeaOfThieves e #ForzaHorizon4. -