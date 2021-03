WEC | Glickenhaus in dubbio per Spa

(Di sabato 20 marzo 2021) Prima gara del WEC a rischio per. Secondo quanto riportato dal proprietario del team, Jim, ad Autosport, la presenza della squadra potrebbe essere compromessa per quanto riguarda la prima tappa che si terrà a Spa l’1 maggio, ma è assicurata la partecipazione durante la 24 Ore di Le Mans. Inla presenza a Spa, questione di affidabilità e sicurezza Tra le squadre più attese nella nuova stagione del WEC, il teamforse tarderà nella partecipazione al campionato. La prima gara nel calendario 2021 del WEC, che si terrà sul circuito di Spa-Francorchamps, rischia di non godere della partecipazione del team americano. Durante i test svolti tra Monza e Vallelunga, la007 LMH ha condotto brillantemente diversi giri. Una vettura impeccabile e con uno ...

Advertising

Templeofv : WEC – 37 vetture a Spa con PR1/Mathiasen e G-Drive. Glickenhaus c’è - FormulaPassion : #WEC | Sono per ora 37 le vetture per la 6 Ore di #Spa: confermate le hypercar #Glickenhaus ma la loro partecipazio… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (WEC, la Glickenhaus prosegue i test: 'Forse saltiamo Spa') è stato pubblicato su Moto… - Motorsport_IT : #WEC | La @Glickenhaus è al lavoro sullo sviluppo della sua 007 Hypercar con la quale quest'anno, esordirà nel… - M0_Rehman : @EveneMans_MAG @Glickenhaus @TGR_WEC @SignatechAlpine Normally-aspirated petrol 4.5L (@SignatechAlpine/@gibsontech1… -

Ultime Notizie dalla rete : WEC Glickenhaus

Autosprint.it

vuole garanzie sul lavoro di Michelin e sulla simulazione di gara su 30 ore. Nella ... Per la prima volta nella storia del, un totale di sei donne gareggeranno in questa gara di apertura.... poi sarà la volta del test endurance, completare una 30 ore prima di dirsi pronti a debuttare nel, alla 6 Ore di Spa - Francorchamps . La presenza non è certa, come ha spiegato Jim...Prima gara del WEC a rischio per Glickenhaus. Secondo quanto riportato dal proprietario del team, Jim Glickenhaus, ad Autosport, la presenza della squadra potrebbe essere compromessa per quanto ...La PR1/Mathiasen Motorsports, storica squadra IMSA, farà il suo debutto nel FIA WEC nella gara d'apertura a Spa-Francorchamps, in preparazione del suo primo impegno alla 24 Ore di Le Mans.