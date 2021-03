(Di sabato 20 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

sportli26181512 : Vota Donadoni: 'Inter e Juve più attrezzate ma il Milan può crescere. E Vlahovic...': Vota Donadoni: 'Inter e Juve… -

Ultime Notizie dalla rete : Vota Donadoni

La Gazzetta dello Sport

Robertoosserva il suo Milan da due prospettive. La prima è quella delle certezze: "Sono sicuro che nessuno, oggi, nello spogliatoio di Milanello pensi che la squadra stia facendo più di quello che ...0 0 VotoArticolo Di Francesco dimissionato o esonerato? DI FRANCESCO ESONERATO O DIMISSIONATO? Col ... MONTELLA, MAZZARRI , nomi su nomi ma di certo non c'è nulla, nemmeno Roberto! Embed ...La richiesta degli avvocati di essere coinvolti nel percorso che porterà al trasloco del tribunale; le due ipotesi sul tavolo – ex questura ed ex Banca d’Italia – che già comunciano a vacillare (Itali ...