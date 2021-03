Ultime Notizie Roma del 20-03-2021 ore 19 | 10

(Di sabato 20 marzo 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio del leader della Lega Matteo Salvini per i reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio secondo l’accusa nell’agosto del 2019 Salvini avrebbe legittimamente negato lo sbarco a 147 migranti soccorsi al largo di Lampedusa da una nave della NG openar Intanto il neo segretario dem Letta attacca il capo della lega accusandolo di avere tenuto in ostaggio il Consiglio dei Ministri senza peraltro risultati sulle cartelle fiscali e parla di pessimo inizio Albini gli risponde C’è chi pensa lo ius soli e ciò che penso ad aiutare gli italiani in difficoltà con un decreto da 32 pasta con le polemiche Enrico Stai sereno Renzi intanto sfida il PD sulle riforme delle parole ai fatti e poi incalza giustizia ...

Riunione d'urgenza in remoto convocata nel pomeriggio di oggi alle 15 dal governatore Michele Emiliano e dall'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco per discutere dello stato dell'emergenza Covid - ...Aumentano i positivi ma cala la curva dei contagi da in Campania dopo il rally di ieri: oggi il virus fa registrare 2.196 positivi su 22.090 tamponi effettuati , 199 in più di ieri con 3.670 tamponi ...Calci, pugni, insulti in un video che denuncia l’ennessima aggressione omofoba ai danni di due ragazzi, rei di aver mostrato in pubblico il loro amore con un bacio. È successo a Roma lo scorso 26 ...No Matter Studios ha recentemente condiviso una nuova notizia per il suo tanto atteso titolo Praey for the Gods, il survival game ispirato, in tematiche e atmosfera, a Shadow of the Colossus. La ...