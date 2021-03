Terremoto in Giappone di 7 2 | allerta tsunami

(Di sabato 20 marzo 2021) Una fortissima scossa di– con conseguente allarme– è stata registrata questa mattina innella zona di Ishinomaki sulla costa nord est. Il sisma, la cui magnitudo è stata al momento quantificata in 7.2 della scala Richter. Secondo le prime informazioni, l’epicentro del sisma è stato localizzato in particolare ad una sessantina di chilometri al largo della città di Sendai, nella prefettura di Miyagi. Il sisma è stato avvertito alle 10.09 italiane (le 18.09 locali) a una profondità di 60 chilometri. La Japan meteorological agency (Jma), ha appunto lanciato un allarmee ha classificato l’intensità della scossa in 5 sulla scala nipponica di misurazione massima di 7. Secondo l’emittente Nhk, un’onda dialta un metro ha già raggiunto le coste di Miyagi. Non ci ...

