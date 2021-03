Susy Cola | primaria di rianimazione | ' Benvenuta zona rossa Peggio questa fase 3 di un anno fa | pazienti di 20 anni'

(Di sabato 20 marzo 2021) Dottoressadel reparto diall'ospedale Murri di Fermo, l'Area vasta 4 non ha registrato un'impennata nella curva dei contagi da Covid pari a quella delle province del ...

corriereadriatico.it

Dottoressa, primaria del reparto di Rianimazione all'ospedale Murri di Fermo, l'Area vasta 4 non ha registrato un'impennata nella curva dei contagi da Covid pari a quella delle province del nord, ma l'...