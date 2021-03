Speranza: “Il vaccino è la soluzione per uscire dalla pandemia” (Di sabato 20 marzo 2021) Il ministro Speranza a ‘Stasera Italia Weekend’: “La sospensione di AstraZeneca è un segno di attenzione”. ROMA – Il ministro Speranza ai microfoni di Stasera Italia Weekend ha fatto il punto sulla campagna di vaccinazione in Italia: “Io credo che gli italiani siano consapevoli che il vaccino è la vera soluzione per uscire da questo periodo difficile . La sospensione di AstraZeneca è un segno di attenzione, è un elemento che dovrebbe aumentare la fiducia nel vaccino “. Il titolare della Salute ha commentato anche l’ipotesi di rendere obbligatorio il vaccino per i medici: “La stragrande maggioranza del personale sanitario si è vaccinata . Analizzeremo i numeri e faremo le nostre valutazioni . Vaccinazioni in azienda? In questo momento la nostra priorità assoluta è ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 marzo 2021) Il ministroa ‘Stasera Italia Weekend’: “La sospensione di AstraZeneca è un segno di attenzione”. ROMA – Il ministroai microfoni di Stasera Italia Weekend ha fatto il punto sulla campagna di vaccinazione in Italia: “Io credo che gli italiani siano consapevoli che ilè la veraperda questo periodo difficile . La sospensione di AstraZeneca è un segno di attenzione, è un elemento che dovrebbe aumentare la fiducia nel“. Il titolare della Salute ha commentato anche l’ipotesi di rendere obbligatorio ilper i medici: “La stragrande maggioranza del personale sanitario si è vaccinata . Analizzeremo i numeri e faremo le nostre valutazioni . Vaccinazioni in azienda? In questo momento la nostra priorità assoluta è ...

