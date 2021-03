(Di sabato 20 marzo 2021) Partita bellissima alcon loche ha battuto ilper 2-1. Aquilotti che hanno sfruttato le occasioni create al contrario delche invece si è divorato gol fatti nella ripresa. Su tutti l'errore incredibile di Simeone a porta vuota. Primo tempo di grande intensità: Joao Pedro pericoloso con almeno tre opportunità per il vantaggio, dall'altra parte ci prova in particolare l'ex Farias. A inizio ripresa sbloccali di testa, poi Zoet salva su Gaston Pereiro e Simeone si divora il pari. Il numero 9 isolanosolo davanti la porta ha calciato alto. All'80' raddoppia Maggiore con un maldestro tiro che si insacca alle spalle di Cragno. Subito dopo ilaccorcia con Gaston Pereiro. Prima del 90' altra occasione per la squadra di ...

Serie A, spettacolo e gol al Picco: il Cagliari spreca tutto e lo Spezia vince 2-1

Ritmi alti e gara molto piacevole sotto il piano dello spettacolo. Partita bellissima al Picco con lo Spezia che ha battuto il Cagliari per 2-1. Aquilotti che hanno sfruttato le occasioni create al contrario del Cagliari che invece si è divorato gol fatti nella ripresa.