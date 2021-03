Serie A femminile | spettacolo Roma-Inter | trionfano Napoli e Juve

(Di sabato 20 marzo 2021): labatte 4-3 l’dopo una gara incredibile e scappa via, lapassa a Firenze, trionfoin ottica salvezza La sedicesima giornata disi apre con il successo mozzafiato della4-3 sull’. Le giallorosse dominano per 60 minuti la gara, e vanno anche sul 4-1 grazie ad un eurogol di Banusic, lanciata nella ripresa da Betty Bavagnoli. Negli ultimi quindici minuti, però, le nerazzurre trovano il 4-3, con Pandini e la solita Marinelli, complice l’ennesimo blackout difensivo di Linari e compagne. Risultato che per certi versi risulta bugiardo, per le clamorose occasioni sprecate dalla. Vince ancora lantus, che espugna il ...

Serie A femminile: la Roma batte 4-3 l'Inter dopo una gara incredibile e scappa via, la Juve passa a Firenze, trionfo Napoli in ottica salvezza La sedicesima giornata di Serie A femminile si apre con ...
Prosegue la Serie A Femminile con gli incontri della sedicesima giornata. Come di consueto, Vocegiallorossa.it propone ai nostri lettori risultati e classifica aggiornata.