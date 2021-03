Più cyber per la sicurezza dell’Europa Ecco i piani di Leonardo

Leggi su formiche

(Di sabato 20 marzo 2021) “Puntiamo ad aumentare la nostra presenza come partner preferenziale delle istituzioni europee; attualmente circa il 60% dei nostri clienti sono governi o istituzioni, mentre il restante 40% sono privati”. Ha spiegato così a Reuters Tommaso Profeta, responsabile della divisionesecurity di, i nuovi accordi sottoscritti dall’azienda con il Parlamento europeo in materia di. La divisione, ha aggiunto,”può già annoverare la Nato tra i suoi clienti” e “ha recentemente cercato alleanze con altri gruppi per ampliare la sua gamma di servizi, e in futuro potrà anche percorrere nuove acquisizioni e fusioni”. Fa eco al “consolidamento europeo” spiegato due settimane fa al Financial Times dall’amministratore delegato Alessandro Profumo, confermando l’intenzione di crescere “nelle aree strategiche” in ...