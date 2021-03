Open Arms, Procura di Palermo chiede rinvio a giudizio di Salvini (Di sabato 20 marzo 2021) Palermo (ITALPRESS) – La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio nell’ambito del procedimento per il caso Open Arms. Il leader delle Lega è accusato di avere trattenuto illecitamente i migranti a bordo della nave della Ong spagnola nell’agosto del 2019. “Sono un italiano felice di aver fatto il suo lavoro, di aver protetto vite, unità e confini, di aver svegliato l’Europa. Se ne devo pagare e subire personalmente le conseguenze, lo faccio con orgoglio e a testa alta”, ha detto il leader della Lega a margine dell’udienza. “Lascio che siano i giudici a giudicare se un ministro che ha difeso il suo paese nel rispetto delle leggi merita ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 marzo 2021)(ITALPRESS) – Ladiha chiesto ildell’ex ministro dell’Interno Matteo, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio nell’ambito del procedimento per il caso. Il leader delle Lega è accusato di avere trattenuto illecitamente i migranti a bordo della nave della Ong spagnola nell’agosto del 2019. “Sono un italiano felice di aver fatto il suo lavoro, di aver protetto vite, unità e confini, di aver svegliato l’Europa. Se ne devo pagare e subire personalmente le conseguenze, lo faccio con orgoglio e a testa alta”, ha detto il leader della Lega a margine dell’udienza. “Lascio che siano i giudici a giudicare se un ministro che ha difeso il suo paese nel rispetto delle leggi merita ...

