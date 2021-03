Open Arms, Procura di Palermo chiede il rinvio a giudizio per Salvini (Di sabato 20 marzo 2021) PALERMO – Richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Palermo nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio nell’ambito del procedimento relativo al caso Open Arms. La richiesta è arrivata al termine dell’udienza preliminare che si è svolta nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. Leggi su dire (Di sabato 20 marzo 2021) PALERMO – Richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Palermo nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio nell’ambito del procedimento relativo al caso Open Arms. La richiesta è arrivata al termine dell’udienza preliminare che si è svolta nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo.

Advertising

Rinaldi_euro : FLASH: OPEN ARMS: Procura chiede rinvio a giudizio di Salvini - repubblica : ?? Open Arms, i pm di Palermo chiedono il processo per Salvini: 'Fu sequestro di persona'. L'ex ministro in aula: 'H… - LegaSalvini : ++ CASO OPEN ARMS, OGGI MATTEO SALVINI A PALERMO PER L'UDIENZA ++ SIAMO TUTTI CON TE, CAPITANO! ?????… - Annaelegalita : RT @Libero_official: 'Chiesto il processo'. I pm vogliono #Salvini alla sbarra per il caso #OpenArms, ma lui si difende: 'Il comandante del… - Italpress : Open Arms, Procura chiede rinvio a giudizio di Salvini -