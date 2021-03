Napoli, lite finisce nel sangue: donna accoltellata in casa (Di sabato 20 marzo 2021) Napoli. Avevano discusso per la gestione di un frigorifero. Poi, davanti alla figlia, le ha inflitto diverse coltellate. A darne notizia è Il Mattino. La donna, di origine ucraina, è stata soccorsa da alcuni passati e poi portata all’Ospedale del Mare a Ponticelli, quartiere a est L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 20 marzo 2021). Avevano discusso per la gestione di un frigorifero. Poi, davanti alla figlia, le ha inflitto diverse coltellate. A darne notizia è Il Mattino. La, di origine ucraina, è stata soccorsa da alcuni passati e poi portata all’Ospedale del Mare a Ponticelli, quartiere a est L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

