L' Unità d' Italia? Perché i meridionali fanno bene a non festeggiare Feltri sudista | quello che nessuno osa dire

(Di sabato 20 marzo 2021) Leggo che mezzo Sud non ha festeggiato il centosessantesimo anniversario dell'di. Credo che analogo comportamento abbia tenuto mezzo Nord. In effetti non c'era nulla da celebrare, visto che la nostra Nazione non ha tratto alcun vantaggio dalla fusione delle varie ragioni in un'unica patria. Il Mezzogiorno, in particolare, è rimasto indietro rispetto allo sviluppo del Settentrione.lo ha aiutato a progrecome avrebbe meritato, non è stato dotato delle infrastrutture che sarebbero state necessarie a creare un tessuto economico di qualche spessore. Ancora oggi, a distanza di 160 anni dalla mitizzata unificazione, vi sono regionisprovviste di ferrovie all'altezza delle necessità, di autostrade e di aeroporti indispensabili per realizzare collegamenti moderni. È vero ...