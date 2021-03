Lotta, Preolimpico di Budapest stregato per l’Italia: anche Nikoloz Kakhelashvili viene sconfitto in semifinale (Di sabato 20 marzo 2021) E’ continuato oggi a Budapest, in Ungheria, il Preolimpico su base europea di Lotta, che ha messo in palio due posti per i Giochi di Tokyo in ciascuna delle 18 categorie di peso: ricordiamo che bisognava arrivare in finale per andare alle Olimpiadi, anche se poi verranno comunque disputati gli atti conclusivi in quanto assegneranno punti validi per il ranking (importante anche per la definizione delle teste di serie nel torneo olimpico). Oggi, sabato 20, è toccato alla greco-romana, dove l’Italia è arrivata ancora una volta ad un passo dal centrare il biglietto per i Giochi, in questa circostanza con Nikoloz Kakhelashvili, che nei -97kg, da testa di serie numero 1 del tabellone, è stato sconfitto proprio in semifinale. ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) E’ continuato oggi a, in Ungheria, ilsu base europea di, che ha messo in palio due posti per i Giochi di Tokyo in ciascuna delle 18 categorie di peso: ricordiamo che bisognava arrivare in finale per andare alle Olimpiadi,se poi verranno comunque disputati gli atti conclusivi in quanto assegneranno punti validi per il ranking (importanteper la definizione delle teste di serie nel torneo olimpico). Oggi, sabato 20, è toccato alla greco-romana, doveè arrivata ancora una volta ad un passo dal centrare il biglietto per i Giochi, in questa circostanza con, che nei -97kg, da testa di serie numero 1 del tabellone, è statoproprio in. ...

Ultime Notizie dalla rete : Lotta Preolimpico Fijlkam di Kumite, raduno preolimpico a Terni ...Andrea Arena "Avere in Umbria un raduno preolimpico ci riempie di orgoglio e credo sia un segnale ben chiaro per come anche oggi sia possibile praticare le nostre discipline, Judo, Karate, Lotta e ...

Umbria Fijlkam al top: raduno preolimpico di karate ...Andrea Arena "Avere in Umbria un raduno preolimpico ci riempie di orgoglio e credo sia un segnale ben chiaro per come anche oggi sia possibile praticare le nostre discipline, Judo, Karate, Lotta e ...

Lotta, nel Preolimpico di Budapest Dalma Caneva sconfitta in semifinale. Chiude terzo Abraham Conyedo OA Sport Lotta, Preolimpico di Budapest stregato per l’Italia: anche Nikoloz Kakhelashvili viene sconfitto in semifinale E’ continuato oggi a Budapest, in Ungheria, il Preolimpico su base europea di lotta, che ha messo in palio due posti per i Giochi di Tokyo in ciascuna delle 18 categorie di peso: ricordiamo che ...

Lotta, nel Preolimpico di Budapest Dalma Caneva sconfitta in semifinale. Chiude terzo Abraham Conyedo E' proseguito oggi a Budapest, in Ungheria, il Preolimpico su base europea di lotta, che mette in palio due posti per i Giochi di Tokyo in ciascuna delle 18 categorie di peso: ricordiamo che bisogna a ...

E' continuato oggi a Budapest, in Ungheria, il Preolimpico su base europea di lotta, che ha messo in palio due posti per i Giochi di Tokyo in ciascuna delle 18 categorie di peso: ricordiamo che ...

E' proseguito oggi a Budapest, in Ungheria, il Preolimpico su base europea di lotta, che mette in palio due posti per i Giochi di Tokyo in ciascuna delle 18 categorie di peso: ricordiamo che bisogna a ...