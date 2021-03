LIVE Snowboardcross Veysonnaz in DIRETTA: fuori gli azzurri ai quarti, tocca a Samkova e Moioli! (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:02 Adesso tutti con Michela Moioli! 15:01 Samkova vince con un margine impressionante, seconda Julia Pereira De Sousa Mabileau, queste le prime due finaliste. 15:00 tocca alle donne, occhi puntati su Eva Samkova! 14:59 Purtroppo “solo” terzo Leoni, che però se l’è giocata fino alla fine. Gli ultimi due semifinalisti sono Eliot Grondin e Hagen Kearney. 14:58 Tutto risolto, si può ripartire con l’ultimo quarto di finale, Tommaso Leoni ci prova! 14:56 Il problema sembra più grave del previsto, c’è un vero e proprio buco in mezzo ad una rete. 14:55 Gara momentaneamente interrotta, gli addetti alla pista stanno sistemando una rete. 14:53 Gran rimonta di Alex Deibold, che va in semifinale insieme a Merlin Surget, brutta caduta per Glenn De ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:02 Adesso tutti con Michela15:01vince con un margine impressionante, seconda Julia Pereira De Sousa Mabileau, queste le prime due finaliste. 15:00alle donne, occhi puntati su Eva! 14:59 Purtroppo “solo” terzo Leoni, che però se l’è giocata fino alla fine. Gli ultimi due semifinalisti sono Eliot Grondin e Hagen Kearney. 14:58 Tutto risolto, si può ripartire con l’ultimo quarto di finale, Tommaso Leoni ci prova! 14:56 Il problema sembra più grave del previsto, c’è un vero e proprio buco in mezzo ad una rete. 14:55 Gara momentaneamente interrotta, gli addetti alla pista stanno sistemando una rete. 14:53 Gran rimonta di Alex Deibold, che va in semifinale insieme a Merlin Surget, brutta caduta per Glenn De ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Snowboardcross Veysonnaz in DIRETTA: avanti Moioli e Samkova tra le donne al maschile bene Sommariva e Leoni!… - zazoomblog : LIVE Snowboardcross Veysonnaz in DIRETTA: si parte con gli ottavi maschili attesa per Michela Moioli! -… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Snowboardcross Snowboardcross Veysonnaz oggi: orario, tv, programma, streaming OA Sport Snowboardcross Veysonnaz oggi: orario, tv, programma, streaming Oggi a Veysonnaz, in Svizzera, Michela Moioli si giocherà la Coppa del Mondo 2020-2021 di snowboardcross con la ceca Eva Samkova. Le due, al momento, nella graduatoria generale hanno gli stessi punti ...

LIVE Snowboardcross Veysonnaz in DIRETTA: Michela Moioli, ultima sfida a Samkova per la Coppa del Mondo! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ultima tappa di Coppa del Mondo 2020-2021 di snowboardcross. In quel di Veysonnaz (Svizzera) è arrivato il momen ...

Oggi a Veysonnaz, in Svizzera, Michela Moioli si giocherà la Coppa del Mondo 2020-2021 di snowboardcross con la ceca Eva Samkova. Le due, al momento, nella graduatoria generale hanno gli stessi punti ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ultima tappa di Coppa del Mondo 2020-2021 di snowboardcross. In quel di Veysonnaz (Svizzera) è arrivato il momen ...