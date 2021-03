LIVE Musetti-Tsitsipas 1-6 2-1, ATP Acapulco in DIRETTA: buon inizio nel secondo set dell’azzurro (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Doppio fallo del greco. 30-0 FUORI DI UN NULLA! Il passante in recupero in corsa di Musetti si ferma in corridoio. 15-0 buona prima di Tsitsipas. 2-1 Spettacolo Musetti che sta approfittando del piccolo calo di ritmo del greco. 40-15 Servizio e demi-volée di Musetti che poi chiude con il diritto lungolinea. 30-15 Questa volta è irraggiungibile la palla corta dell’azzurro! 15-15 In rete il tentativo di passante di Musetti dopo il recupero di Tsitsipas sulla palla corta di diritto. 15-0 Scappa via il diritto del #1 del seeding. 1-1 Smorzata pazzesca di Tsitsipas che rompe gli induci dopo una gran accelerazione di diritto. AD-40 Ace del greco. 40-40 Scappa ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Doppio fallo del greco. 30-0 FUORI DI UN NULLA! Il passante in recupero in corsa disi ferma in corridoio. 15-0a prima di. 2-1 Spettacoloche sta approfittando del piccolo calo di ritmo del greco. 40-15 Servizio e demi-volée diche poi chiude con il diritto lungolinea. 30-15 Questa volta è irraggiungibile la palla corta! 15-15 In rete il tentativo di passante didopo il recupero disulla palla corta di diritto. 15-0 Scappa via il diritto del #1 del seeding. 1-1 Smorzata pazzesca diche rompe gli induci dopo una gran accelerazione di diritto. AD-40 Ace del greco. 40-40 Scappa ...

