LIVE Milano-Sanremo 2021 in DIRETTA: mancano 70 km al traguardo, il plotone insegue gli otto fuggitivi a 2’40” (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 mancano poco meno di 10 km all’inizio di Capo Mele, poi in rapida successione Capo Cervo e Capo Berte. Prima della Cipressa e del Poggio, le due asperità finali. 15.09 Al comando della corsa, ricordiamo, ci sono otto corridori: Nicola Conci (Trek-Segafredo), Andrea Peron, Charles Planet (Team Novo Nordisk), Mattia Viel, Filippo Tagliani (Androni-Sidermec), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Taco Van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Mathias Norsgaard (Movistar). 15.06 Continua a calare il vantaggio degli otto fuggitivi sul gruppo: 2’40”. 15.04 Stiamo per entrare nella fase più accesa delle corsa ovvero la zona dei Capi (Mele, Cervo e Berta) 15.02 Il vantaggio dei battistrada è sceso sotto i ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11poco meno di 10 km all’inizio di Capo Mele, poi in rapida successione Capo Cervo e Capo Berte. Prima della Cipressa e del Poggio, le due asperità finali. 15.09 Al comando della corsa, ricordiamo, ci sonocorridori: Nicola Conci (Trek-Segafredo), Andrea Peron, Charles Planet (Team Novo Nordisk), Mattia Viel, Filippo Tagliani (Androni-Sidermec), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Taco Van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Mathias Norsgaard (Movistar). 15.06 Continua a calare il vantaggio deglisul gruppo:”. 15.04 Stiamo per entrare nella fase più accesa delle corsa ovvero la zona dei Capi (Mele, Cervo e Berta) 15.02 Il vantaggio dei battistrada è sceso si ...

giroditalia : ??8 corridori in testa. 80 km al termine. Segui la diretta della @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 qui ??… - giroditalia : ?? @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 ???? Sanremo's Roulette! The Classicissima is underway, follow the live… - Roberta_Ferrero : RT @muover_mi: Fra poco, alle 11.00, incontro on line su Area C e piano aria clima: - hectorruizmex : RT @giroditalia: ??8 corridori in testa. 80 km al termine. Segui la diretta della @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 qui ?? https://… - fdez_isma : RT @giroditalia: ??8 corridori in testa. 80 km al termine. Segui la diretta della @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 qui ?? https://… -