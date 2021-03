Italia - migranti, c'è un giudice a Palermo. E un imputato: Salvini Matteo (Di sabato 20 marzo 2021) Italia - migranti. C'è un 'giudice a Palermo'. I l Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi, al termine della discussione, ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex ministro dell'Interno Matteo ... Leggi su globalist (Di sabato 20 marzo 2021). C'è un ''. I l Procuratore capo diFrancesco Lo Voi, al termine della discussione, ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex ministro dell'Interno...

Advertising

MSF_ITALIA : A 5 anni dall'accordo #UeTurchia - venduto come soluzione per fermare l'arrivo dei migranti in #Grecia - questa è l… - Agenzia_Italia : Allarme migranti in Usa, appello di Biden 'Non venite' - GiuseppeNanni57 : RT @Lucrezi97533276: #Salvini rinviato a giudizio per la #OpenArms . Chi non ricorda il capitone , in giro per l’Italia , ad aizzare la gen… - infoitinterno : Migranti, Salvini: Italia non si è sottratta a dovere soccorsi - esil_lawsea : Incl: C Pitea & S Zirulia, L’obbligo di sbarcare i naufraghi in un luogo sicuro: prove di dialogo tra diritto penal… -