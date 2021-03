Insulti razzisti a Simy | attaccante del Crotone | Godo se tuo figlio muore

Advertising

GRGDrinkwater : RT @Fabio_DeBunker: Pesanti insulti a #Simy, calciatore del Crotone. Il virus del razzismo esiste ed è onnipresente. Zingaro di m...a, fr… - RosPalumbo71 : RT @fanpage: Insulti razzisti a Simy del Crotone: “Godo se tuo figlio muore” - Stefaniaugo77 : RT @salv_amoroso: Questa volta è #Simy a dover subire insulti razzisti e tremendamente offensivi da un utente Instagram. Proprio nella gior… - barbara75toud : RT @salv_amoroso: Questa volta è #Simy a dover subire insulti razzisti e tremendamente offensivi da un utente Instagram. Proprio nella gior… - MariaCr91296123 : RT @Fabio_DeBunker: Pesanti insulti a #Simy, calciatore del Crotone. Il virus del razzismo esiste ed è onnipresente. Zingaro di m...a, fr… -

e altre parole irripetibili nei confronti dell'attaccante del Crotone Simy dopo la sconfitta della squadra di Serse Cosmi per 3 - 2 in rimonta contro il Bologna . Il centravanti ...Ancora un caso di razzismo . In serie A, nel mondo del calcio. E ancora con un giocatore del Crotone. Dopo le offese ricevute da Adam Ounas - come ha raccontato lo stesso calciatore sui social - ...Non è bastato l’episodio che ha visto protagonista Ounas due settimane fa e che ha portato il Crotone a solidarizzare ufficialmente con il suo tesserato. Oggi tocca all’attaccante dei calabresi Simy d ...Ancora un caso di razzismo . In serie A, nel mondo del calcio. E ancora con un giocatore del Crotone. Dopo le offese ricevute da Adam Ounas - come ha ...