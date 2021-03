Il prof Caudano e questa vita «a distanza» | la scuola | l’Atalanta | la «sua» Margherita Che voglia | che tutto cambi

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 20 marzo 2021) “Tra Ferrara e la luna”, termina Lucio Dalla una sua canzone alla radio. Ilessorl’ha accesa a metà pomeriggio, per colmare il silenzio troppo vasto della casa. Uscire potrebbe, come tutti, per il breve giro fino dal fruttivendolo …