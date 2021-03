Hockey pista, Serie A1 2021: Forte dei Marmi vince ancora, bene anche Lodi (Di sabato 20 marzo 2021) Giornata numero 23 nella Serie A1 di Hockey su pista 2021, che ha lasciato nuovamente in testa alla classifica la GDS Impianti Forte dei Marmi, che ha sconfitto 7-1 il Lanaro Breganze, grazie alle reti tre di Federico Ambrosio, sempre più capocannoniere del torneo. Successo anche per gli Amatori Lodi, con un rotondo 13-6 in casa dello Scandiano, nella sfida decisa dalla cinquina di uno scatenato Jordi Mendez, oltre che alla tripletta di Domenico Illuzzi. Tre punti anche per la TeamServiceCar Monza, giustiziera 3-1 della Ubroker Bassano, mentre Tierre Montebello e Bidielle Correggio hanno impattato sull’1-1, a seguito delle reti di Cosimo Mattugini e Nuno Soares, con la Credit Agricole Sarzana che ha avuto la meglio sulla Edilfox ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Giornata numero 23 nellaA1 disu, che ha lasciato nuovamente in testa alla classifica la GDS Impiantidei, che ha sconfitto 7-1 il Lanaro Breganze, grazie alle reti tre di Federico Ambrosio, sempre più capocannoniere del torneo. Successoper gli Amatori, con un rotondo 13-6 in casa dello Scandiano, nella sfida decisa dalla cinquina di uno scatenato Jordi Mendez, oltre che alla tripletta di Domenico Illuzzi. Tre puntiper la TeamServiceCar Monza, giustiziera 3-1 della Ubroker Bassano, mentre Tierre Montebello e Bidielle Correggio hanno impattato sull’1-1, a seguito delle reti di Cosimo Mattugini e Nuno Soares, con la Credit Agricole Sarzana che ha avuto la meglio sulla Edilfox ...

