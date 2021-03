Grillo detta le regole per i Cinquestelle nei dibattiti tv: 'Non ci devono essere interruzioni' (Di sabato 20 marzo 2021) 'Non si devono svilire i temi, servono inquadrature fisse e senza stacchi su cose o persone'. 'Richiesta assurda' il commento dei conduttori dei dibattiti ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 20 marzo 2021) 'Non sisvilire i temi, servono inquadrature fisse e senza stacchi su cose o persone'. 'Richiesta assurda' il commento dei conduttori dei...

Advertising

WalterTodaro : #M5S #Grillo L'Italia è quel Paese in cui un pagliaccio che va in giro con un casco da astronauta in testa detta le… - danieledv79 : RT @convivioblog: Grillo detta altre regole per i talk show(con le prime ha ottenuto il successo che sembra scemare). Vuole, ohibò,più risp… - Turi_000 : @La_manina__ Eh già ... Vuoi mettere la libertà di critica concessa ai giornalisti da Conte e dal suo partito di r… - PinascoDanilo : RT @convivioblog: Grillo detta altre regole per i talk show(con le prime ha ottenuto il successo che sembra scemare). Vuole, ohibò,più risp… - GrazianoGrazzin : Beppe Grillo detta le sue regole alle tv: con i M5s stop alle interruzioni -