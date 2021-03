Greta Van Fleet | il singolo “Broken bells”

Advertising

lvdyfrommvrs : vorrei trovare più fan dei Greta Van Fleet, rt ?? - gvfpromo : RT @albameccanica: Mi piacciono molto i Greta Van Fleet - gvfpromo : RT @radioarcade24: Greta Van Fleet, un’altra anticipazione del nuovo album: ecco il singolo “Broken bells” - RADIO ARCADE 24 - https://t.co… - radioarcade24 : Greta Van Fleet, un’altra anticipazione del nuovo album: ecco il singolo “Broken bells” - RADIO ARCADE 24 -… - lasoralalla : la storia che scopiazzano i Led Zeppelin. Anche se fosse non è che per questo li dovete demolire,pure i Greta Van F… -

Ultime Notizie dalla rete : Greta Van

Revenews

Dopo "My Way, Soon", "Heat Above" e "Age of Machine", iFleet hanno pubblicato il quarto brano che anticipa l'uscita del nuovo album "The Battle at Garden's Gate" , in arrivo il 16 aprile. Si tratta del singolo "Broken Bells" , descritto dalla ...Certezza!Fleet - Voto 7,00 - Associazione ispirativa tra ie il pezzo sopra dei Maneskin. Iperò cazzo se sembrano gli Zeppelin... Achille Lauro - Voto 7,00 - Tolte tutte le ...I Greta Van Fleet rilasciano il nuovo singolo dal titolo Broken bells. Il brano è tratto dall’album “The battle at Garden’s Gate”, che uscirà il prossimo 16 aprile. Chi sono i Greta Van Fleet? I Greta ...I Greta Van Fleet dopo aver annunciato due brani, in vista dell’uscita dell’album “The Battle At Garden’s Gate” previsto per il 16 aprile 2021, oggi ha pubblicato un nuovo brano dal titolo “Broken Bel ...