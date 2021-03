Greta Van Fleet fuori con “The battle at garden’s gate”

(Di sabato 20 marzo 2021) IVan, band vincitrice di un Grammy Award nel 2019 per il miglior album rock, pubblicano il nuovo singolo “Broken Bells”. Il brano, dopo la pubblicazione delle canzoni “My way, soon” (il quinto singolo #1 della band nell’Active Rock Chart), “Heat above” e “Age of machine”, è la quarta anticipazione del loro secondo atteso progetto discografico, “Theat”, la cui pubblicazione è prevista per il 16 aprile 2021. Come sarà il nuovo album? Il nuovo album deiVan, “Theat”, riflette sulla crescita personale e spirituale dei singoli membri durante la loro ascesa, partita dai tour nei bar rock di Detroit e Saginaw e arrivata agli spettacoli da headliner in ...

Dopo "My Way, Soon", "Heat Above" e "Age of Machine", i Greta Van Fleet hanno pubblicato il quarto brano che anticipa l'uscita del nuovo album "The Battle at Garden's Gate", in arrivo il 16 aprile. Si tratta del singolo "Broken Bells", descritto dalla band come una riflessione sulla crescita personale e spirituale.