Gaia Di Fusco | chi è la cantante del serale di Amici

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 marzo 2021)Diè una studentessa enata nel 2001 a Caserta, conosciuta al pubblico per essere una nuovadi20.entra nella scuola per volere di Arisa e sostituisce laElisabetta. Nonostante sia entrata a febbraio,è già ammessa aldiin onda dal 20 marzo grazie alle sue straordinarie capacità vocali.Dinasce 19 anni fa in provincia di Caserta e più precisamente a Mondragone sotto il segno del Cancro. La sua famiglia è composta da mamma Annamaria, papà Mario, la sorella Sara (di un anno più piccola e anche lei) e il fratellino Nicolò.ha sempre avuto la passione per il ...