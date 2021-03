Draghi media tra i partiti e sfida l' austerità Momento di dare soldi | non di chiederli

(Di sabato 20 marzo 2021) Pragmatico. Consapevole di guiun Paese in una fase che non permette progettazioni a lungo raggio. Lo dice apertamente: "Non è tempo di grandi scelte economiche. Ora bisogna gestire l'emergenza". ...

Advertising

ale_villarosa : #AstraZeneca: se il Governo di @GiuseppeConteIT avesse gestito la situazione come sta facendo il Governo #Draghi, i… - Agenzia_Ansa : Superata quota 200 mila vaccinazioni in un solo giorno, secondo il ministero della Salute. I dati di questa settim… - elisabettap38 : RT @illusioneottica: #conferenzastampa L'avversione di gran parte dei giornali e dei media nell'attaccare Conte prima che cadesse il suo go… - mauriziogetuli : RT @LaNotiziaTweet: Media ridicoli sull’elogio a #Draghi. E scandalosi nel vituperio a #Conte. Dura accusa del sociologo Domenico De Masi.… - Ambrogi94340381 : Pensate, i media , se Salvini, invece che Draghi, avesse detto pronti a fare senza Europa sui vaccini,.....ci avreb… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi media

Quotidiano.net

Rispunta il Mes eè netto: "Con i tassi attuali non è una priorità e senza un progetto cosa lo prendiamo a fare?". Nonostante la scelta obbligata di navigare per ora a vista qualcosa sulle ...Non usa giri di parole il premier Marioper spiegare, in riferimento allo stralcio delle ... riprendendo perlomeno la frequenza scolastica fino alla prima'. Il Mes 'Durante le ...Ascom-Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti bocciano le misure di ristoro approntate dal governo Draghi: "Aziende al collasso" ...ROMA - ll Consiglio dei ministri ha approvato il testo del dl Sostegni. "Questo decreto è una risposta significativa molto consistente alle povertà, al bisogno che hanno le imprese e ai lavoratori, è ...