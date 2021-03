Dl Sostegni | Fials entusiasta Giuseppe Carbone | Lo stop all' incompatibilità per gli infermieri farà decollare la campagna vaccini

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 marzo 2021) “Accogliamo con entusiasmo loall'prevista dalle norme sull'esclusività deglipubblici per consentire alladiuna volta per tutte. Noi diper primi abbiamo chiesto questa importante deroga per salvaguardare il piano di somministrazione delle dosi. E una volta ancora glidel Ssn danno prova di essere fondamentali per attuare il diritto alla salute affermato nell'art.32 della Costituzione. Auspichiamo che tale deroga venga al più presto adottata per smaltire le liste d'attesa, ormai troppo lunghe, e per dare avvio alla sanità del territorio”. Così, segretario generale, sul Dl. ...