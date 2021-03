Chiara Boni celebra la personalità nella collezione A I 2021

(Di sabato 20 marzo 2021) Life&People.itrende omaggio a Milano con la sua ultima sfilata digitale che presenta la nuovaper l’A/I-22. Un filmato digitale sul rooftop della Casa del Cedro, un prestigioso palazzo costruito negli anni 50 nel cuore del quartiere di Brera vede sfilare le modelle su una passerella che sembra sospesa sulla città, grazie ad una veduta mozzafiato. Un messaggio di positività, ottimismo e resilienza. Una nuova femminilità lontana dagli stereotipi, lazione della. Dopo la Leisure collection autunno inverno-2022 presentata durante la Fashion Week, questa volta va in scena un’eleganza spontanea. Per la stagione autunno invernoLa Petite Robe ha ...

...non ha mai usato delle scarpe con i tacchi bassi per i suoi show. C'è sempre una prima volta. 'Mi sembrava assurdo ora, dopo un anno di nulla, mandare in passerella dei tacchi a spillo. ...Lo show della stilista girato su di un terrazzo nel quartiere di Brera: «Il mio messaggio di libertà e resilienza». In tute da lavoro, lunghi di paillettes e scarpe basse ...Con la sfilata di La Petite Robe, organizzata su una soleggiata terrazza affacciata sulla capitale lombarda, la stilista cerca di immaginarsi quello che sarà il guardaroba post-pandemia. Tra tacchi ba ...