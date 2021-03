Caso Garlasco: cugino Chiara, ‘Cassazione mette parola fine, nessun dubbio su Stasi’ (Di sabato 20 marzo 2021) Milano, 20 mar. (Adnkronos) – “L’anno scorso una campagna mediatica senza contraddittorio e senza conoscenza degli atti, di una nota trasmissione, ha voluto provare la carta della suggestione per dare corpo ad un’inconsistente richiesta di revisione al processo per l’omicidio di Chiara Poggi. Lo dissi subito, anche in tv, appena lette le carte, che non c’erano neppure elementi utili a mettere in discussione il quadro accusatorio. Ora la Cassazione mette una (nuova) parola ‘fine'”. Paolo Reale, consulente informatico e cugino di Chiara Poggi, interviene così – con un post sui social – dopo la decisione che di fatto chiude la possibilità di una revisione del processo come chiesto dalla difesa di Alberto Stasi, l’allora fidanzato condannato in via definitiva a 16 anni di ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 marzo 2021) Milano, 20 mar. (Adnkronos) – “L’anno scorso una campagna mediatica senza contraddittorio e senza conoscenza degli atti, di una nota trasmissione, ha voluto provare la carta della suggestione per dare corpo ad un’inconsistente richiesta di revisione al processo per l’omicidio diPoggi. Lo dissi subito, anche in tv, appena lette le carte, che non c’erano neppure elementi utili are in discussione il quadro accusatorio. Ora la Cassazioneuna (nuova)'”. Paolo Reale, consulente informatico ediPoggi, interviene così – con un post sui social – dopo la decisione che di fatto chiude la possibilità di una revisione del processo come chiesto dalla difesa di Alberto Stasi, l’allora fidanzato condannato in via definitiva a 16 anni di ...

Advertising

TV7Benevento : Caso Garlasco: cugino Chiara, 'Cassazione mette parola fine, nessun dubbio su Stasi'... - labo_franco : RT @Adnkronos: Caso #Garlasco, #Feltri: 'Condanna senza uno straccio di prova, ecco la giustizia in Italia' - Adnkronos : Caso #Garlasco, #Feltri: 'Condanna senza uno straccio di prova, ecco la giustizia in Italia'… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Caso Garlasco, Cassazione: 'No a revisione processo #Stasi' - Marialuisamean1 : RT @Adnkronos: Caso Garlasco, Cassazione: 'No a revisione processo #Stasi' -