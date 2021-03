Carolyn Smith crolla in lacrime | Milly Carlucci l’ha davvero spiazzata “Voglio dirlo davanti a tutti”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 20 marzo 2021) Altra serata piena di emozioni a Canzone Segreta, il nuovo format che Serena Rossi ha inaugurato la scorsa settimana. Lo show, in onda su Raiuno il venerdì sera, vede come protagonisti dei volti noti del mondo dello spettacolo alle prese tra ricordi e musica e il 19 marzo si sono seduti sulla poltrona bianca al centro dello studio Mika, Romina Power, Ciro Ferrara, Marcella Bella,e Michele Placido. Per ognuno di loro, un viaggio fatto di, risate e ricordi. E anche la sorpresa di amici, familiari o colleghi. Quando è stato il turno di, la coreografa e presidente di giuria a Ballando con le Stelle si è detta “un po’ nervosa”. Poi, una volta seduta sulla sedia bianca, ha spiegato di non avere idee riguardo alla sorpresa.Sorpresa chefatta ...