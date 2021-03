Benno Neumair, il verbale della confessione del duplice omicidio: “Papà mi rinfacciava che non valessi niente, così l’ho zittito” (Di sabato 20 marzo 2021) Una “discussione sui soldi” con il padre, degenerata fino al punto di ucciderlo con una corda di arrampicata. Poi, allo stesso modo, ha strangolato anche la madre. Il racconto di Benno Neumair, la sua confessione agli inquirenti su come la sera del 4 gennaio ha ucciso Peter Neumair e Laura Perselli, i suoi genitori, prima di gettarli nel fiume Adige, comincia dal suo ritorno a casa il pomeriggio di quel giorno. “Papà mi rinfacciava che non valessi niente. Era uscito fuori il discorso delle mie responsabilità, e mia sorella… Mi sono sentito così alle strette, così senza una via d’uscita”. E ancora: “Mio padre mi rimproverava che dovevo aiutare di più a casa. Sono andato in camera mia per non dover più discutere, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Una “discussione sui soldi” con il padre, degenerata fino al punto di ucciderlo con una corda di arrampicata. Poi, allo stesso modo, ha strangolato anche la madre. Il racconto di, la suaagli inquirenti su come la sera del 4 gennaio ha ucciso Petere Laura Perselli, i suoi genitori, prima di gettarli nel fiume Adige, comincia dal suo ritorno a casa il pomeriggio di quel giorno. “miche non. Era uscito fuori il discorso delle mie responsabilità, e mia sorella… Mi sono sentitoalle strette,senza una via d’uscita”. E ancora: “Mio padre mi rimproverava che dovevo aiutare di più a casa. Sono andato in camera mia per non dover più discutere, come ...

