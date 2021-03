Allan | «Mio figlio ama Ronaldo | ma non gli permetto di avere la maglia della Juve»

(Di sabato 20 marzo 2021) L’ex centrocampista del Napoli,, ha parlato a Liverpool Echopassione calcistica dei suoi figli: amano Cristianoe questo non è molto gradito al brasiliano, che ha indossato laazzurra per tanti anni. «Mioama il calcio, guarda continuamente le partite e indossa sempre ladell’Everton o quelle delle altre squadre in cui ho giocato. E’ la mia motivazione più grande insieme alla sorella. E’ un grande tifoso di Cristiano, quindi ha sempre addosso anche unadi CR7. Ma visto che non gli è permessolantus con scritto Cristiano, perché i bianconeri sono grandi rivali del Napoli, a casa siamo pieni di maglie di ...

Allan, ex centrocampista brasiliano del Napoli ... al "Liverpool Echo" riguardo la passione dei figli per Cristiano Ronaldo, asso bianconero: "Mio figlio ama il calcio, guarda continuamente le partite ...