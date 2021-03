Al Bano e il messaggio commovente per Ylenia | ' So che prima o poi ti raggiungerò anche io'

(Di sabato 20 marzo 2021) Siamo pieni di allarmismi su questo vaccino (AstraZeneca, ndr), leggo i giornali e guardo la tv e mi chiedo: che facciamo con Astrazeneca ? Voglio vedere come vanno le cose. Ci sono molti punti che ...

Advertising

68kikka : RT @RobertoRenga: Al Bano ha chiuso la querelle atomica tra Usa e Russia. Putin è un uomo di pace, ha detto. Il mondo aspettava soltanto il… - Antonio1457 : RT @RobertoRenga: Al Bano ha chiuso la querelle atomica tra Usa e Russia. Putin è un uomo di pace, ha detto. Il mondo aspettava soltanto il… - Emanuel70123144 : RT @RobertoRenga: Al Bano ha chiuso la querelle atomica tra Usa e Russia. Putin è un uomo di pace, ha detto. Il mondo aspettava soltanto il… - alessan41423873 : RT @RobertoRenga: Al Bano ha chiuso la querelle atomica tra Usa e Russia. Putin è un uomo di pace, ha detto. Il mondo aspettava soltanto il… -

Ultime Notizie dalla rete : Bano messaggio

Blitz quotidiano

Nel momento della dedica finale de 'La confessione' il conduttore, Peter Gomez, si rivolge al suo ospite, AlCarrisi, e gli chiede di mandare un, "ovunque lei si trovi", alla figlia Ylenia, scomparsa la notte del 1° gennaio 1994 e dichiarata morta 20 anni dopo, il 1° dicembre 2014. Il cantante ...... mia dolce Taryn!' Untoccante, al quale sono seguiti poi tanti altri in ricordo del loro legame speciale. Linda Christian, madre Romina Power/ Unite dopo la separazione da AlTaryn ...Nel momento della dedica finale de “La confessione” il conduttore, Peter Gomez, si rivolge al suo ospite, Al Bano Carrisi, e gli chiede di mandare un messaggio, “ovunque lei si trovi”, alla figlia Yle ...Amarezza nelle parole di Roberto D'Aversa al termine della partita persa per 2-1 al Tardini dal suo Parma contro il Genoa. "Da una parte c'è stata una squadra che ha creato occasioni e ha fatto due go ...