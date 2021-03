Sorteggi quarti Europa League 2020-2021 LIVE: gli aggiornamenti in diretta (Di venerdì 19 marzo 2021) Archiviati gli ottavi di finale, a Nyon vanno in scena i Sorteggi dei quarti di Europa League 2020-2021: ecco tutti gli aggiornamenti Archiviati gli ottavi di finale, con solo la Roma che ha passato il turno, le otto squadre rimaste in corsa in Europa League conosceranno gli accoppiamenti dei quarti nel Sorteggio che si svolgerà a partire dalle ore 13.00 a Nyon. Calcionews24.com seguirà in diretta LIVE il Sorteggio. Sorteggi quarti Europa League League LIVE: aggiornamenti a partire dalle ore 13.00 Le otto squadre qualificate ai ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Archiviati gli ottavi di finale, a Nyon vanno in scena ideidi: ecco tutti gliArchiviati gli ottavi di finale, con solo la Roma che ha passato il turno, le otto squadre rimaste in corsa inconosceranno gli accoppiamenti deinelo che si svolgerà a partire dalle ore 13.00 a Nyon. Calcionews24.com seguirà inilo.a partire dalle ore 13.00 Le otto squadre qualificate ai ...

