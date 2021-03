Sondaggi politici oggi: M5s in crescita con Conte leader, cala la fiducia nel governo Draghi. Pd: già finito l’effetto Enrico Letta segretario? (Di venerdì 19 marzo 2021) I Sondaggi politici di Piazzapulita su dati di Index Research dicono che il MoVimento 5 Stelle continua la sua crescita con Giuseppe Conte leader mentre il Partito Democratico perde punti. Anche la Lega e Fratelli d’Italia sono in crescita. cala invece la fiducia in Mario Draghi e nel suo governo dopo poche settimane a Palazzo Chigi. Sondaggi politici oggi: M5s in crescita con Conte leader, cala la fiducia nel governo Draghi Secondo le rilevazioni il M5s è il partito che guadagna più punti rispetto a due settimane fa, crescendo dello 0,8% e approdando ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 19 marzo 2021) Idi Piazzapulita su dati di Index Research dicono che il MoVimento 5 Stelle continua la suacon Giuseppementre il Partito Democratico perde punti. Anche la Lega e Fratelli d’Italia sono ininvece lain Marioe nel suodopo poche settimane a Palazzo Chigi.: M5s inconlanelSecondo le rilevazioni il M5s è il partito che guadagna più punti rispetto a due settimane fa, crescendo dello 0,8% e approdando ...

